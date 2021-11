Christian Nodal revela cómo inició su romance con Belinda

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El cantante Christian Nodal reveló detalles íntimos de su relación con su prometida Belinda, así como lo que pasó cuando le pidió matrimonio cuando se encontraban en Barcelona, España.



Fue durante una entrevista para "El Gordo y la Flaca" que el cantante del Regional Mexicano confesó que desde que beso a la exprotagonista de telenovela supo que era la indicada para él.



"Estábamos juntos en un programa de televisión y siempre que la miraba me daba como pánico escénico", comentó el artista.



Contó: "No podía ser yo enfrente de ella y nunca me había pasado con una mujer porque ella impone demasiado. Nunca le habla hasta el final, hasta que fuimos a ensayar a mi casa y le dijo yo, pues es ahora o nunca. Hoy tu no te vas a ir sin que te bese".



El beso pasó y de ahí en adelante comenzó su relación que dentro de poco dará el siguiente paso cuando se juren amor eterno.



"Y a partir de ahí todo fue súper bonito, súper romántico. Le había compuesto una canción, se la canté esa misma noche empezamos a conocernos y a salir. Ha sido una bendición, yo creo que la bendición más grande que me ha tocado hasta ahorita", detalló.



Asimismo, "Encontré una persona que me complementa en muchos sentidos. Nos entendemos en muchas cosas que yo sé que es muy difícil poder encajar con otra persona. En cosas que pasan en la vida, tanto buenas como malas y así. Entenderse es lo más difícil con una persona".



Además aseguró que Beli le ha ayudado a hacer cosas de las que él no se atrevía. "Ella me impulsa a hacer cosas que nunca creía que me iban a gustar y pues me hace muy feliz. Descubro muchas cosas de mí que no conocía", sostuvo.

Compromiso

Sobre la propuesta de matrimonio, reveló que preparó todo él mismo, el restaurante, el menú y todo lo que iba a ocurrir ese día porque quería que fuera especial ya que ninguno de los dos había estado comprometido antes.



"Yo quería que ella se sintiera muy feliz. Ella nunca había estado comprometida y yo quería hacer todo a lo máximo. Cumplirle su sueño y el mío también", afirmó.

Confesó que tras darle el anillo los dos se pusieron a llorar como "niños chiquitos".



Nodal aseguró que quería compartir detalles de ese momento con sus seguidores, pero no pudo hacerlo porque se le escuchaba la voz de llanto y le dio vergüenza.