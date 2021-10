¿Quién será el primero en enterarse de la muerte de la reina Isabel II?

LONDRES, INGLATERRA.- Desde que la reina Isabel II llegó al trono de Inglaterra comenzaron los preparativos para su funeral y en los últimos años se han revelado detalles del famoso plan "London Bridge is down" (El puente de Londres ha caído).



Entre estos se ha develado quién será la primera persona en darse cuenta del fallecimiento de la soberana, incluso se enterará antes que algunos miembros de la familia real.



Según se conoció, será el secretario privado de Isabel el que se encargará de anunciar al primer ministro de Inglaterra con las palabras "London bridge is down" sobre la muerte de la reina. Lo que dará paso de inmediato al protocolo establecido para iniciar el funeral.



Luego, la noticia llegará a la Oficina del Consejo Privado, después se les entregará a los secretarios departamentales permanentes un guión para informar a otros ministros del gobierno que dirá: "Nos acaban de informar de la muerte de Su Majestad la Reina".



Minutos después el secretario del gabinete enviará un correo eléctronico a los altos funcionarios que dirá: "Estimados colegas, es con tristeza que les escribo para informarles de la muerte de Su Majestad la Reina".

Una vez recibido el correo, las banderas de Whitehall se bajarán a media asta.



En cuanto al público, se les informará mediante una "notificación oficial" entregada por la casa real, según los documentos. Los pilotos también informarán a los pasajeros en los vuelos si la noticia se anuncia cuando estén en el aire.



Tras varios mensajes, una central de comunicaciones de alta tecnología, cuya ubicación exacta nunca se ha hecho pública, contactará con los jefes de gobierno de los 15 países en los que la reina de Inglaterra es también la jefa de Estado.



Seguidamente todos los presidentes y jefes de gobierno de los 36 países que integran la Commonwealth recibirán una llamada telefónica. Estos deberán vestirse de negro en señal de luto y se recomendará que los hombres lleven bandas negras en el brazo izquierdo. El protocolo real estipula que sean, exactamente, de ocho centímetros de ancho.



Después un empleado, vestido de negro, colgará en las verjas frente al palacio de Buckingham un pequeño anuncio, perfectamente enmarcado como si fuera un cuadro, en el que se anunciará oficialmente el fallecimiento. Este será un acto meramente protocolario ya que para el momento en que se cuelgue el cuadro la noticia ya se habrá viralizado en las redes sociales.

Redes sociales

En la nueva era de la tecnología, las redes sociales también harán un rol importante al dar a conocer la noticia por lo que estas también tienen un protocolo a seguir.



Se presume que, así como ocurrió con la muerte del príncipe Felipe, todos colgarán una fotografía en blanco y negro de la reina Isabel con el mismo mensaje.



También se espera que la página web de la familia real este en color negro y solo se de a conocer la noticia de su muerte.



Los medios de comunicación, sobretodo la BBC, ya tiene lista su programación sobre la reina para transmitir de forma continúa todo sobre la soberana que está por cumplir sus 70 años en el trono de Inglaterra.