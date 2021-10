Jamie Lynn Spears revela que sus padres querían obligarla a abortar a sus 16 años

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La hermana menor de Britney Spears, Jamie Lynn, hizo fuertes confesiones sobre sus padres, a quienes acusó de intentarla hacer abortar cuando quedó embarazada a los 16 años.



Fue el sitio TMZ, quien reveló detalles del libro "Things I should have said" (Cosas que debí haber dicho), en el que confesó que sus padres le dijeron que tener a su bebé era terrible.



En un fragmento se lee: "Vinieron a mi cuarto tratando de convencerme que tener un bebé en este punto de mi vida (2007) era una idea terrible(...) matará tu carrera. Eres demasiado joven, no sabes lo que estás haciendo. Hay pastillas que puede tomar. Podemos ayudarte a arreglar este problema... conozco un doctor. Todos al rededor mío querían que mi "problema" desapareciera".



Agregó: "Todos tenían la certeza que terminar con esto sería la mejor acción".



Asimismo, reveló que le quitaron el teléfono para que no pudiera comunicarse con las personas de su círculo más cercano, todo para mantener el embarazo en bajo perfil.

Vea aquí: Así es Jamie Lynn Spears, la hermana que traicionó a Britney



Jamie Lynn asegura que tampoco le permitieron contarle a su hermana Britney que estaba embarazada: "La necesitaba más que nunca y ella no estaba disponible para ayudarme en uno de mis momentos más vulnerables... hasta el día de hoy, el dolor de no poder decírselo a mi hermana todavía persiste".

Jamie posando junto a su hija Maddie para la revista OK!.







La exestrella de Nickelodeon reveló que en algún momento sostuvo una fuerte pelea con su padre Jamie por su bebé que aún no nacía, en la que ambos se dijeron palabras hirientes e insultos, ya que él le sugirió la adopción.



Spears confesó que su equipo arregló una exclusiva con la revista "OK!" para revelar la historia del embarazo y para mostrar la primera fotografía de su bebé.



Jamie dijo que ella y su madre fueron a una pequeña cabaña en Conncecticut a esconderse hasta que el artículo saliera. En ese lugar las dos pasaron Acción de Gracias.Jamie dijo que aún recuerda que su mamá no hizo nada por disimular su decepción por la decisión que había tomado su hija menor de convertirse en mamá a los 16.

Trabajo personal

Tras la noticia de que su libro estaba listo para publicarse, Jamie confesó que fue un trabajo muy personal ya que la retó a ser brutalmente honesta con ella misma.



"¡No puedo creer que finalmente terminé de escribir mi libro!

“Cosas que debí haber dicho” ha estado en proceso durante mucho tiempo.



En 2017, después del accidente que cambió la vida de Maddie, sentí una fuerte convicción de compartir mi historia, pero había mucho trabajo personal y sanación que tenía que suceder antes de que pudiera compartir mi verdad de la manera adecuada.



He pasado toda mi vida creyendo que tenía que fingir ser perfecta, incluso cuando no lo era, así que por primera vez me estoy abriendo sobre mi propia salud mental, porque este proceso me desafió a tener que ser dolorosamente honesto conmigo mismo, y enfrentar muchas cosas difíciles, que normalmente hubiera pasado por alto, como me enseñaron.



Me lo debo a mí mismo, a mi yo más joven y a mis hijas por ser un ejemplo de que nunca debes editar tu verdad ni a ti mismo para complacer a nadie más.



Sé que todavía tengo mucho aprendizaje que hacer, pero siento que terminar este libro me dio el cierre de este capítulo de "30 años" de mi vida, y espero que ayude a cualquier otra persona que haya olvidado su valor, haya perdido la voz o está tratando de romper un ciclo en su vida.



Por eso, estoy muy feliz de anunciar que una parte de las ganancias de mi libro se destinará a @thisismybrave, porque sé lo aterrador que puede ser compartir luchas personales, especialmente si no sientes que tienes el apoyo o un espacio seguro para hacerlo, y están haciendo un trabajo increíble para apoyar y alentar a las personas mientras comparten valientemente sus experiencias."