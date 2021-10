Confirman la cuarta temporada de la serie You de Netflix

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Los fanáticos del thriller You de Netflix no se han terminado de reponer del estreno de la tercera temporada y ya se confirmó una cuarta entrega.



Si esta tercera temporada cautivó a los seguidores de la serie desde el primer capítulo donde Joe Goldberg deja claro que está viviendo junto a Love en la "cárcel de un matrimonio de postal con una mujer que conoce todos sus trucos", la cuarta promete estar aún mejor.



Aunque no han revelado más detalles, se espera que en la nueva temporada se vean rostros frescos que serán anunciados dentro de poco tiempo.



Sera Gamble, una de las creadoras y guionistas, dijo "Al leer la novela de Caroline, Greg y yo nos obsesionamos instantáneamente con Joe Goldberg y su retorcida visión del mundo. Y ha sido emocionante ver a Penn llevar a Joe a una vida espeluznante pero convincente".



Agregó: "Todo el equipo de You está emocionado de explorar nuevas y oscuras facetas del amor en la temporada 4".

YOU Season 4 is in the [body] bag. pic.twitter.com/cneWinUzUB — YOU (@YouNetflix) October 13, 2021

Hasta el momento el gigante del streaming no ha revelado cuándo se estrenará la cuarta temporada y si podrá ser la última que marque el final de la historia. Lo que sí se conoció es que el rodaje aún no comenzado.