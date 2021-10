Ricky Martin niega cirugía y revela qué le ocurrió a su rostro durante entrevista

El famoso cantante aseguró que no tiene nada qué esconder y que siempre compartiría con su público estos aspectos relacionados a su vida. FOTO CORTESÍA: @rickymartin

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Luego de estar en el ojo del huracán por el cambio repentino en la apariencia de su rostro, el cantante Ricky Martin decidió salir a la palestra pública y aclarar todo lo ocurrido a sus fans, asegurando que no tiene "nada que esconder".

Y es que tras una ola de memes y miles de suposiciones, el intérprete de 'Livin' la vida loca' publicó a través de su Instagram un video donde desmintió cada uno de los rumores.

"Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados. Preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y no me hecho nada en la cara, te lo juro, no. Mira, tengo líneas (de expresión)", dijo Martin en su red social.

Seguidamente, externó: "Si me pongo bótox, me pongo fillers, se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder".



Asimismo, el también actor aprovechó para contar qué fue lo que realmente le sucedió y que terminó por darle ese aspecto inusual en la cara.

"El día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y creo que ahí vino una reacción rara a mi piel porque, simplemente, me inflamé. Pero fuera de eso fue un día normal. Eso sí, no quise cancelar la entrevista con todo y la inflamación; lo hubiese hecho para que no tuviese hoy que estar haciendo este video", detalló.

Para aquellos que todavía permanecían escépticos, el exMenudo reiteró que "está todo bien. Insisto, mi vida está normal, estoy muy saludable"; incluso, le dio unos golpecitos a su rostro para demostrar que no tiene nada extraño. "Mira, no hay nada, no hay nada".

Sin dejar el trabajo

Al finalizar la grabación, donde apareció al natural y vestido con un traje blanco, Ricky Martin no dudó en promocionar la gira que se mantiene realizando con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, cuya próxima presentación será en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.













