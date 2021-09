Enrique Iglesias revela detalles de la 'fiesta más loca' a la que asistió en la mansión Playboy

MADRID, ESPAÑA.- ¿Puedes imaginarte ir a una fiesta en un país y terminar despertando en otro diferente? Pues aunque pareciera difícil de creer, algo por el estilo le sucedió a Enrique Iglesias, quien catalogó esta experiencia como la más loca de toda su vida.

En una entrevista concecida al programa español El Hormiguero, el famoso cantante de 46 años -quien actualmente promociona su último disco Final- reveló algunos detalles de una de las celebraciones más alocadas que presenció durante su visita a la mansión de Playboy.

"Lo más fuerte que he visto en una fiesta... No sé si lo puedo decir aquí, pero hay una fiesta en particular que recuerdo que fue en la mansión de Playboy, donde estaba con mis amigos, había un jacuzzi enorme y ahí mejor me callo", comenzó diciendo el intérprete de 'No llorés por mí'.

De acuerdo al relato de Iglesias, la fiesta se desarrolló en una localidad de Portugal, sin embargo, cuando despertó ya se encontraba en Bulgaria. "Estaba tan ido que me acuerdo que me metieron en el avión, llegué a Bulgaria, dormí poquito y después para el escenario. Pero solo me sucedió una vez", aseveró la actual pareja de Anna Kournikova.

Con el paso de los años y tras llegar a la cúspide de su exitosa carrera, el cantante decidió hacer un cambio en su vida, sobre todo, al convertirse en padre de sus tres pequeños niños.

"Cuando los veo me ponen de buen humor, aunque tengan un mal día y estén chillando y se estén peleando, me lo paso genial con ellos. Los últimos tres años y medio de mi vida han sido extraordinarios, me la he pasado genial", expresó el famoso artista.

Al mismo tiempo aseguró que se siente el hombre más afortunado del mundo al tener una hermosa familia, la cual se vio agrandada tras el nacimiento de su hija menor previo al confinamiento de la pandemia del coronavirus.

"Ser padre es algo que nunca me imaginé cómo iba a hacer, pero me siento muy afortunado y soy feliz cuando estoy con ellos y si no estoy arriba del escenario, definitivamente necesito estar en casa con ellos. Masha, María, que tiene un año y medio, y que nació justo antes del Covid, ese año fue estar con ella constantemente, verla crecer y ver cómo se van desarrollando y es increíble cómo se pasa el tiempo", agregó Iglesias.





