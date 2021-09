Enrique Iglesias anuncia álbum “Final” para septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.- Enrique Iglesias anuncia un álbum “Final” para este mes. El cantante español dijo el viernes que su 11mo disco de estudio sería su último... por lo menos en un buen rato.



“Claramente el título ‘Final’ tiene muchos significados... Les estoy tratando de decir que podría ser mi último álbum”, dijo Iglesias ante un incrédulo Ricky Martin y Sebastián Yatra durante un live stream en YouTube para anunciar los detalles de la gira por Estados Unidos que están por comenzar.



“Final” será lanzado el 17 de septiembre. Iglesias dijo que desde 2015 había estado pensando en dejar de grabar álbumes. Su más reciente es “Sex and Love” de 2014, que incluyó los éxitos “Loco”, “El perdedor” y “Bailando”. Iglesias ha vendido 180 millones de díscos en su carrera y ha sido galardonado con un Grammy y cinco Latin Grammy.

“Nunca voy a dejar de hacer música, nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo voy a hacer de una forma diferente, lo que significa que no necesariamente tienen que ser en un paquete como álbum”, señaló Iglesias mientras que agregó con humor: “No tengo la velocidad que tú tienes Sebastián para escribir una canción y ese mismo día grabar el video. Desearía ser tan rápido”.



“Enrique Iglesias & Ricky Martin Tour” es la primera gira conjunta de Iglesias y Martin. Se aplazó en 2020 debido a la pandemia y finalmente la comenzarán, con Yatra como telonero, el 25 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El recorrido terminaría el 20 de noviembre en el Honda Center de Anaheim, California. Los boletos están a la venta.



“Esta gira va a ser importante para mí compartirla con vosotros”, dijo Iglesias. “Creo que vamos a divertirnos, la vamos a pasar súper y creo que los fans la van a disfrutar. Creo que es un evento que va a ser súper especial para nosotros y para los fans”.



Yatra, Martin e Iglesias, quienes durante el stream respondieron preguntas de sus seguidores, dijeron que harán una apuesta para ver quién se pone una tanga al final de su gira.

