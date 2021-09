"No se olviden de mí": Lorraine Bauer, la influencer narco, escribe carta desde prisión

SAO PAULO, BRASIL.- Horas después de ser detenida, la influencer Lorraine Bauer, acusada de vender droga en uno de los barrios de mayor tráfico de estupefacientes de Sao Paulo, escribió una carta a su madre, donde le pidió que no se olvidarán de ella.



La joven reconoció que no puede pedir nada y ni siquiera puede ver a su hija de un años, pero aseguró que quiere mucho a su madre.



"Hola mamá. Sé que ahora mismo no puedo decidir ni pedirte nada. Ni siquiera puedo ver -coloca el nombre de su hija de 1 año-. Te quiero mucho (emoji de corazón). No se olviden de mí", escribió en la misiva.



La joven fue detenida en una de las casas donde se escondía y junto a ella se encontraron 400 dosis de crack, cocaína, marihuana y éxtasis. Luego de llevó a los agentes a un hotel abandonado donde guardaba su mercancía.

Vea aquí: Lorraine Bauer, la joven que de día era influencer y de noche narco



Lorraine aseguró a las autoridades que todo el producto era para su consumo personal.



Bauer compartía en sus redes sociales una vida de lujos y extravagancias, pero en la noche dejaba esa vida y se vestía con una capucha para no ser descubierta.



Los abogados de la joven están pidiendo prisión domiciliaria para que pueda cuidar a su hija de un año.