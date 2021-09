Abuela de Thalía y Laura Zapata es hospitalizada tras sufrir varias fracturas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de sufrir varias recaídas al descuidarse su estado de salud, la abuela de Thalía y Laura Zapata, Eva Mange, fue hospitalizada nuevamente al sufrir dos terribles caídas que le provocaron varias fracturas en sus extremidades inferiores.

De acuerdo a las declaraciones vertidas por Zapata, la mujer de 103 años de edad se cayó en dos ocasiones distintas tras la desatención de los enfermeros que la cuidaban en su casa, mientras ella cumplía con sus compromisos de trabajo.

LEA: Adele confirma su romance con Rich Paul

"Ha sido una cosa tremenda lo de mi abuelita. Me la tiraron dos veces; tiene fracturadas las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito (y) fisura en una rodilla", dijo su nieta al programa Ventaneando.

Según Zapata, el personal médico no le había comunicado la situación en la que se encontraba su abuelita, por lo que supo de su salud hasta que hubo un relevo en los enfermeros.

"La primera pareja (de enfermeros) no me dijo nada, hasta que hicieron cambio me dijeron 'mire cómo está su abuelita'. Reuní a los cuatro enfermeros y nadie sabía nada", aseveró durante una entrevista en televisión.

En tal sentido, Mange tuvo que ser llevada de emergencia al hospital para recibir los cuidados correspondientes. Pero, afortunadamente, pudo regresar pronto a su hogar donde la cuidan nuevas personas. "Me di cuenta en la segunda caída, fueron los que entregaron con esa fractura a mi abuelita", sostuvo Zapata.

+Denuncian a Gloria Trevi y a su esposo por evasión fiscal

A renglón seguido externó que "he estado cambiando de enfermeros. Espero que estas enfermeras que tengo ahora realmente me funcionen".

Lesiones

Por otra parte, su nieta mencionó que de las siete heridas que adquirió durante su estadía "en el asilo de terror", ya solo le quedan dos. "La más profunda, que tenía once centímetros de profundidad, ya tiene cuatro centímetros. Entonces, hemos trabajado muchísimo". Sin embargo, "por las fracturas no la pueden mover".

Además, dejó en claro que Thalía se ha mantenido atenta a la evolución de su abuela, al menos en la cuestión económica. Empero, el dinero que le envía no ha sido suficiente, pues los gastos para su cuidado son demasiados.

No obstante, afirmó que seguirá "haciendo todo lo posible para que no le duela; lo que quiero es que no le duela a mi abuela".

DE INTERÉS: A 30 años de Nevermind de Nirvana, el disco que cambió la historia del rock