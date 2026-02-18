Cinemark Honduras baja sus precios a 45 lempiras durante la Fiesta del Cine del 19 al 22 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- Cinemark Honduras celebra una nueva edición de la Fiesta del Cine con entradas a 45 lempiras para todas las películas en formato 2D y 3D. La promoción estará activa durante cuatro días, del jueves 19 al domingo 22 de febrero de 2026, en todas las salas del país.

Sin distinción de butaca ni formato

El precio aplica sin distinción de título, formato o tipo de butaca. Así lo confirmó Enrique Artiga Menéndez, director de Marketing de Cinemark para Centroamérica: "Este precio de 45 lempiras por persona aplica en todos los títulos 2D y 3D sin importar cuál película es, aplica tanto para una butaca regular como para una butaca Premier o como para una butaca D-Box; aplica tanto para películas en pantalla estándar o películas que se exhiban en la gran pantalla XD".

Instagram

Compra en línea, en taquilla o desde la app

Las entradas podrán adquirirse a través de todos los canales disponibles: taquillas físicas, sitio web, aplicación móvil y kioscos de autoservicio.

Cartelera variada para todos los gustos