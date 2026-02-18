Cinemark Honduras baja sus precios a 45 lempiras durante la Fiesta del Cine del 19 al 22 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- Cinemark Honduras celebra una nueva edición de la Fiesta del Cine con entradas a 45 lempiras para todas las películas en formato 2D y 3D. La promoción estará activa durante cuatro días, del jueves 19 al domingo 22 de febrero de 2026, en todas las salas del país.
Sin distinción de butaca ni formato
El precio aplica sin distinción de título, formato o tipo de butaca. Así lo confirmó Enrique Artiga Menéndez, director de Marketing de Cinemark para Centroamérica: "Este precio de 45 lempiras por persona aplica en todos los títulos 2D y 3D sin importar cuál película es, aplica tanto para una butaca regular como para una butaca Premier o como para una butaca D-Box; aplica tanto para películas en pantalla estándar o películas que se exhiban en la gran pantalla XD".
Compra en línea, en taquilla o desde la app
Las entradas podrán adquirirse a través de todos los canales disponibles: taquillas físicas, sitio web, aplicación móvil y kioscos de autoservicio.
Cartelera variada para todos los gustos
En cuanto a la cartelera, Cristhian Flores, gerente de mercadeo de Cinemark Honduras, destacó algunos de los títulos disponibles durante la promoción: "Es una gran oportunidad para venir a disfrutar de Cumbres Borrascosas, una película de romance y amor como teníamos años de no ver en la gran pantalla; para los peques del hogar, GOAT, una película animada que nos enseña de superación y trabajo en equipo; también podrán revivir el clásico de Twilight: Luna Nueva, así como la más nueva película de Chris Hemsworth, Caminos del Crimen, donde también participan Mark Ruffalo y Halle Berry, entre muchas más".