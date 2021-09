Luisito Comunica se compró una casa en Venezuela, mira cómo luce  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Luisito Comunica, el famoso empresario y youtuber mexicano, compró una casa en Venezuela y publicó un video del recorrido de su nueva propiedad.



"Es real: Compré una casa en Venezuela. Me emociona mucho compartirlo con ustedes. Me pareció una idea interesante de inversión a futuro y me encariñé con esta ciudad frente al mar. Pueden ver el 'house tour' completo y explicación a detalle en mi canal", escribió en sus redes sociales el influencer.

De acuerdo con Luisito la pequeña vivienda le costó 20,000 dólares (unos 481,781 lempiras), aunque él asegura que se pueden encontrar viviendas hasta en 7 mil dólares.



“Soy alguien que constantemente está buscando casas, departamento, me gusta estar informado en el tema y encontrar algo así por 20,000 dólares es muy raro, no pasa, no sucede. Me parece una buena oportunidad para invertir”, dijo.

La casa del influencer se encuentra en la ciudad de Lechería de la ciudad de Anzoátegui, Venezuela, y se trata de un pequeño apartamento estilo 'loft'.



En su video cuenta que le vendieron la casa completamente amueblada, desde la cocina hasta los muebles, todo estaba intacto.



Según detalla "El Rey Palomo" la casa pudo haber estado tan barata porque sus dueños anteriores salieron huyendo del país.

Lo que más le gusta a Luisito de su nueva adquisión es, sin duda alguna, que se encuentra a unos metros del mar.



“El papeleo, los trámites y demás, para hacer una inversión en Venezuela, no son del todo sencillo”, se sinceró Luisito, pero gracias a que su novia es originaria de Venezuela todo resultó más fácil.