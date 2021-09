"Eres mi inspiración": El emotivo mensaje de Shakira a su padre por su cumpleaños

BARCELONA, ESPAÑA.- La cantante Shakira conmovió a sus seguidores en las redes sociales tras enviarle un mensaje de felicitación a su padre por su cumpleaños 90.



Fue a través de Instagram y junto a una fotografía con su papá William Mebarak Chadid y su mamá Nidia que la intérprete de "Girl like me" escribió unas sentidas palabras asegurando que su padre es su inspiración.



"Papá lindo, has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría.



Eres mi inspiración, “Mi cómplice y todo”. Mi mejor amigo.



Felices 90 años espectacularmente vividos. Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira".

La famosa colombiana, aunque maneja de forma muy privada su vida personal, comparte con sus seguidores la admiración y amor que siente por sus padres, sobre todo por su papá con quien sostiene una muy cercana relación.



Hace unas semanas Shakira estuvo de vacaciones junto a Piqué y su hijos -Milan y Sasha- en Cantabria, España, y compartió imágenes de lo grande que están sus pequeños y cómo se divierte con ellos.

Además publicó un video uniéndose a uno al reto viral de J Balvin por su tema 'In Da Getto', publicación que se volvió viral en minutos.