Marilyn Manson se declara inocente en caso menor de agresión

LACONIA, ESTADOS UNIDOS.- El rockero Marilyn Manson presentó una declaración de inocencia a través de un abogado en un caso de agresión por presuntamente acercarse a una camarógrafa durante su concierto de 2019 en New Hampshire, escupirle y soplarle mocos.



Manson, cuyo verdadero nombre es Brian Hugh Warner, se entregó en julio a la policía en Los Ángeles en relación con una orden de arresto de 2019 en el caso. Las acusaciones se detallaron en una declaración jurada de la policía que se dio a conocer junto con una denuncia penal.



Manson fue acusado de dos delitos menores de agresión simple derivados del presunto altercado el 19 de agosto de 2019 en el Bank of New Hampshire Pavilion en Gilford. Cada uno de los cargos menores puede resultar en una sentencia de menos de un año de cárcel y una multa de 2,000 dólares, si es declarado culpable.

Una audiencia de lectura de cargos estaba programada para el jueves, pero un abogado de Manson presentó la declaración de inocencia y una dispensa a la lectura de cargos en el Tribunal de Distrito de Laconia. Una audiencia sobre el estado del caso se fijó para el 27 de diciembre.



Susan Fountain, una camarógrafa, estaba en el área de boxes del escenario en el momento de la presunta agresión. Su compañía, Metronome Media, fue contratada por el Bank of New Hampshire Pavilion para la temporada de conciertos.



Según la declaración jurada, Manson se dirigió hacia Fountain, acercó la cara a su cámara y le escupió un “gran gargajo”. A la camarógrafa le cayó saliva de Manson en ambas manos.



Manson supuestamente regresó una segunda vez, se tapó una fosa nasal y sopló por la otra en dirección a Fountain. Fountain dejó su cámara y fue al baño a lavarse las manos y los brazos, que tenían los fluidos corporales de Manson.

