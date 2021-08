¿Qué debo saber antes de ver el primer episodio de 'What If...?' en Disney+?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este miércoles se estrenó el primer episodio de 'What If...?', una serie animada de Marvel Studios disponible para la plataforma de streaming Disney+, y -si aún no la has visto- te contamos todo lo que necesitas saber antes de darle 'play' para su reproducción.

'What If...'? traducida al español significa '¿Qué tal si?' y nos propone realidades alternas de lo que pudieron ser las historias más aclamadas de Marvel, como en Guardianes de la Galaxia Vol.2.

Su creador es A.C. Bradley, su director Bryan Andrews y Brad Winderbaum funge como su productor ejecutivo.

“‘What If…?’ le da un giro al UCM (Universo cinematográfico de Marvel) al reimaginar eventos famosos de las películas de formas inesperadas. La primera serie animada de Marvel Studios se centra en diferentes momentos del UCM, con un elenco de voces que incluye a varias estrellas retomando sus papeles”, explica su sipnosis oficial.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que los personajes animados están basados en los actores que los interpretaron en la vida real, de modo que contará con las mismas voces en la mayoría de los casos.

Entre los artistas que participaron en el proyecto se encuentran Hayley Atwell, Chris Hemsworth, Zoe Saldana, Benedict Cumberbatch y Scarlett Johansson.

Cada capítulo estará basado en un superhéroe, comenzando con el 'Capitán América'.

Según lo revelado en el tráiler, el episodio número uno presenta la idea de que la “Agente Carter” es quien tomó el suero del supersoldado y no “Steve Rogers”, por lo que ella se convierte en la primera “Vengadora”.

Es importante mencionar que, todas las situaciones que se plasmarán en 'What If...?' no afectarán el Universo de Marvel que ya conocemos.

¿Cuándo y dónde se podrá ver la serie?

La primera temporada de “What If…?” tendrá diez capítulos y serán lanzados cada miércoles a través de Disney+.



Estas son las fechas de estreno:





Episodio 1 – 11 de agosto

Episodio 2 – 18 de agosto

Episodio 3 – 25 de agosto

Episodio 4 – 1 de septiembre

Episodio 5 – 8 de septiembre

Episodio 6 – 15 de septiembre

Episodio 7 – 22 de septiembre

Episodio 8 – 29 de septiembre

Episodio 9 – 6 de octubre

Episodio 10 – 13 de octubre









