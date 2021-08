¿Falsa alarma? Lyn May rompe el silencio sobre su polémico embarazo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras causar revuelo el fin de semana al anunciar que estaba esperando un bebé, la actriz Lyn May se mantuvo hermética sobre el tema, pese a que varios medios de comunicación y compañeros de la farándula le preguntaban detalles de la sorprendente noticia.



La vedette mexicana de ascendencia china, anunció la dulce espera a los 68 años de edad, razón por la cual no pudo evitar ser el tema de conversación en los principales programas de entretenimiento y en las portadas de las revistas, sin embargo, ante la ola de reacciones que generó, decidió romper el silencio y habló durante una entrevista con el diario Reforma.



La noticia del embarazó junto a su novio Markos D1, fue dada a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde ya acumula más de 200 mil seguidores y continúa sumando tras el anuncio.

VEA: Lyn May enciende las redes tras anunciar embarazo a los 68 años



"Soy la que manejo todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: 'bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada'", dijo la vedette al programa de televisión Venga la alegría.



Pero en la entrevista con Reforma, Lyn May finalmente reveló que todo se trató de una broma hacia sus seguidores, pues quería hacerlos reír de alguna manera.



"Hay que reírse de algo, hay que sacar algo. Que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos. Porque no sabes cómo han muerto; incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente", justificó.



Además, la famosa bailarina dijo que los tres meses de su presunto embarazo, ahora los convertirá en tres meses de sorpresas para su público, pues se encuentra trabajando en nueva música que enriquecerá su carrera.

ADEMÁS: ¿Quién es Markos D1, el hombre con el que Lyn May esperaría un bebé?