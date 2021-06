Padre de Britney Spears responde acusaciones: 'No soy yo quien le hace la vida miserable'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Jamie Spears, padre de la famosa artista Britney Spears, respondió a las acusaciones que su hija hizo la semana pasada en una corte de Los Ángeles, donde explicó que él le quitó la libertad y sus finanzas.

Jamie presentó documentos legales para demostrar que desde hace dos años no toma decisiones sobre la vida personal de su hija, además, según el portal TMZ, dijo que 'tiene mucho tiempo sin hablar con su hija ya que se le ha cortado la comunicación con ella'.

"No soy yo quien la hace la vida miserable a Britney", explicó Jamie. De modo que su progenitor culpa al abogado de la joven, Sam Ingham, quien ha estado tratando de quitarle el derecho a su cliente a tomar decisiones médicas debido a que no tiene 'capacidad mental' y otorgar esas decisiones únicamente en manos de Jodi Montgomery, su actual custodio personal.

Los documentos que presentó Jamie argumentan que la única capaz de tomar decisiones personales y velar por los tratamientos diarios de Britney Spears es la señora Montgomery.

Testimonio

Durante una audiencia pública en Los Ángeles, Britney Spears decidió brindar su testimonio de forma virtual -por teléfono- explicando la incómoda situación que vivía por no poder tomar sus propias decisiones desde el 2008.

La famosa solicitó suspender a su padre de la tutela de su patrimonio estimado en más de 60 millones de dólares. Sus declaraciones duraron alrededor de 20 minutos, donde su enojo y frustración por la situación que vive se hicieron presentes.

"Le dije al mundo que estoy feliz y que estoy bien", dijo la cantante sobre el arreglo que ha estado vigente durante casi 13 años. "Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enojada, es una demencia", expresó.

Además, calificó la tutela como 'abusiva' y dijo que su única intención era recuperar su vida y formar una familia con su actual novio Sam Asghari.

"Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo un DIU dentro de mí, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien", aseveró.

La próxima audiencia de la estrella del pop está programada para el 14 de julio.

¿Quién es Jodi Montgomery?

Britney Spears estuvo a cargo de Jodi Montgomery durante 2019 tiempo en el que se encargaba de contratar seguridad para la cantante, además de decidir quién la visitaba y tenía el poder de solicitar órdenes de restricción parala famosa.



Entre otras tareas, era quien les informaba sobre el estado de salud de la cantante a los médicos y tenía acceso total a sus reportes psiquiátricos.

