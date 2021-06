Kris Jenner dijo que quiere que Kourtney envejezca con su ex  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Durante uno de los avances de "Keeping Up with the Kardashians", Kris Jenner dejó con la boca abierta a Kourtney al confesarle que quería que envejeciera al lado de su expareja, Scott Disick.



"Escucha, no hay nada que me gustaría más que verte vivir tu vida y envejecer con alguien, ser feliz, contenta y en paz", dice. "Y siempre sería tan fabuloso si fuera el padre de tus hijos, ¿sabes?".



Sorprendida por el comentario de su madre, la mayor de las Kardashian aseguró que eso no sería un sueño para ella.

"Se adapta bien a todos nosotros porque creo que todos hemos estado juntos durante tanto tiempo", dice. "En esta etapa por lo que me dice, le encantaría que fueran tú y él".



Kourtney continúa recprochando que la familia lleva muchos años intentando reconciliarlos, sin embargo, ella asegura que no habrá ningún futuro entre ellos.



"Es frustrante porque Scott y yo hemos tenido nuestras propias charlas privadas, pero a veces simplemente no me importa que sea una conversación así todo el tiempo, así que simplemente lo ignoraré de una manera agradable", aseguró.

