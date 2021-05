Kevin Clark, actor de 'School of Rock', muere al ser atropellado en Chicago

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- Kevin Clark, quien interpretó al baterista Freddy “Spazzy McGee” Jones en la película de 2003 “School of Rock” con Jack Black, murió atropellado por un automóvil mientras conducía su bicicleta por una calle de Chicago la madrugada del miércoles.



La policía dijo que Clark, de 32 años, fue atropellado después de pasar un semáforo en rojo en el vecindario de Avondale de la ciudad.

VEA: Adamari López rompe en llanto y anuncia separación de Toni Costa

Clark viajaba hacia el este en Logan Boulevard cuando fue arrollado por un vehículo que se dirigía hacia el sur en Western Avenue, dijeron un testigo y el conductor a los agentes que respondieron a la emergencia, según un informe de choque del Departamento de Policía de Chicago.



Las autoridades dicen que los socorristas encontraron a Clark parcialmente bajo el auto. Clark fue llevado en estado grave al Advocate Illinois Masonic Medical Center, donde fue declarado muerto poco tiempo después. Las autoridades dicen que la mujer de 20 años que conducía el automóvil recibió varias citaciones, pero no brindaron información adicional.

+¿Qué pasará con el exclusivo vestuario de Katy Perry cuando muera?

Trayectoria

Después de actuar en “School of Rock”, Clark continuó como baterista. Más recientemente tocó en la banda Jess Bess & The Intentions, que hizo su debut el sábado en Legendary Wooden Nickel, en el suburbio de Highwood, en Chicago.



En un tuit, Black se expresó desconsolado por la muerte de Clark, que dijo llegó demasiado pronto.



“Le envío mi amor a su familia y a toda la comunidad de School of Rock”, escribió el actor.

DE INTERÉS: Angélica Vale dice estar emocionada al trabajar como celestina en nuevo programa



En entrevistas, Clark dijo que consiguió su único papel en una película al responder a un anuncio en un periódico local que buscaba adolescentes que pudieran tocar batería, teclado y guitarra.



Rivkah Reyes, quien interpretó a Katie en el filme, llamó a Clark un “ser humano cálido de gran corazón”. Dijo que Clark iba con frecuencia a verla interpretar sus monólogos de comedia en Second City.





ADEMÁS: Biby Gaytán revela arma "infalible" para no le quiten a su esposo, Eduardo Capetillo