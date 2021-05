México: Juan Osorio comparte fotografía junto a su novia 37 años menor

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El productor mexicano Juan Osorio decidió no seguir escondiendo su relación sentimental y compartió una foto de la que sería su novia 37 años menor.

Osorio pasó todo un fin de semana junto a su pareja -la actriz Eva Daniela de 26- quien al parecer ya convive con Emilio Osorio, hijo del productor.

Las redes sociales se convirtieron en el medio perfecto para gritar su amor a los cuatro vientos, publicando una fotografía donde aparecían los tres disfrutando de un momento ameno en un restaurante.

Durante una entrevista a un medio radial, Daniela reveló cómo se lleva con el hijo de su pareja, siendo que comparten algunas escenas en la telenovela '¿Qué pasa con mi vida?'.

Al respecto comentó que se llevan de "maravilla. También es un caballero, es un niño bien lindo, es muy buen compañero y le veo un gran futuro''.

¿Y la diferencia de edades?

A la interrogante de si hay algún problema por la diferencia de edades, manifestó de forma muy abierta que " ‘un ángel llegó a mi vida’. No me importa si va a durar mucho, si va a durar poco, lo que tenga que durar… mientras me dure y él y yo estemos felices, que viva el amor, bienvenido a mi vida''.

Eva Daniela detalló que se encuentra muy feliz en su relación con Juan de 63 y aprovechó para comentar lo que más admira de su actual novio. "Lo que más admiro de Juan Osorio es que es muy caballeroso, muy inteligente, muy entregado. Tiene una pasión por su trabajo, se le nota lo detallista que es, entonces eso me gustó mucho''.



Y concluyó explicando cómo consiguió el papel de 'Lorena Pineda', misma telenovela que produce Osorio. " Yo fui a audicionar con él y no me gané el papel, yo iba por el papel de ‘Sol’. Me quedé como Lorena Pineda, él me hizo un cambio de look, voy a ser antagónica porque me dijo: ‘tienes una cara muy dulce y esas caras son las que me gustan para que den un cambio, un giro y se vuelvan antagónicas’''

