Chiquis Rivera presume sus curvas al ritmo de Shakira

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Orgullosa y moviéndose al ritmo de Shakira, la cantante Chiquis Rivera, compartió con sus seguidores los frutos conseguidos después de meses de entrenamiento y un régimen alimenticio para bajar de peso.

En el video, compartido en su cuenta de Instagram, se aprecia a la hija de Jenni Rivera con una camiseta que deja al descubierto su abdomen y su estilizada figura. Además, se puede ver su rostro al natural sin una gota de maquillaje y con un look completamente sencillo, algo inusual para la artista de 35 años.

Chiquis expresó que ya se encuentra en el siguiente nivel, aunque precisó que todavía le falta mucho para llegar a su objetivo.

"No estoy en dónde quiero estar todavía, pero al menos no estoy donde estaba hace tres años", escribió Rivera en la publicación.

"Siempre lo digo y lo reitero, no es una dieta, si no un estilo de vida (...). Hoy más que nunca reconozco y acepto que toda la vida voy a tener que cuidar lo que como, pero con KETO se me hace súper fácil", señaló.

En varias ocasiones, la cantante ha compartido cómo se mantiene trabajando en su cuerpo, puesto que se ha propuesto a llevar una vida más saludable.

Por mucho tiempo la artista ha sido blanco de burlas y críticas en las redes sociales debido a su apariencia.

Sin embargo, los comentarios de los 'haters' no han cumplido su fin ya que la artista siempre se ha mostrado muy segura y orgullosa de su figura.

