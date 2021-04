"Es un orgullo" ser considerada como latina, me "da taquicardia", dice Pausini en los Oscar

HOLLYWOOD, ESTADOS UNIDOS.- Orgullosa de la comunidad latina y agradeciendo el apoyo de cada uno de sus seguidores, Laura Pausini deslumbró en la alfombra roja de los Oscar 2021.

En entrevista a la cadena TNT, la cantante italina (en compañía de Diane Warren) aseguró que se siente parte de los países latinoamericanos, quienes hacen que siga escribiendo y cantando esas melodías que terminan por convertirse en rotundos éxitos.

LEA: ¿Los recuerdas? Cinco momentos inolvidables de los premios Oscar

"Yo no hubiera escrito esas palabras, yo no cantaría así si no hubiera crecido junto a todo el mundo, dentro de los cuales están tantos pedacitos en mi corazón de muchas nacionalidades de latinoamérica", expresó Pausini.

La artista, que lució un hermoso vestido negro, agregó que durante su larga carrera siempre se ha sentido orgullosa de todas sus nominaciones, como la que recibió recientemente en 'Los Globos de Oro' por la canción “Io sì” de la película “La vida ante sí”.

"Son 27 años que he vivido con los latinos, por eso cuando ganamos 'El Globo de Oro', dentro del 'globo' incluyo a los latinos. Para mí es un orgullo" que hasta me da "taquicardia", dijo con notable emoción.

De igual forma, agradeció a los productores de los Oscar 2021 por tomarla en cuenta y estar atentos a que todo funcionará para el gran día. "Me siento muy parte de todos nosotros. Gracias por lo que han hecho estos días, esperando este momento (y) nominando siempre mi nombre como si fuera parte de todos vosotros".

Finalmente, describió a la compositora estadounidense Diane Warren como "una leyenda".

ADEMÁS: Premios Oscar: ganadoras a mejor película en los últimos 20 años