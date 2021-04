Premios Oscar 2021: así fue el espectacular pre-show musical en la gala

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los Premios Oscar 2021 estuvieron marcados por la participación de grandes artistas que ofrecieron sus mejores shows previo a la ceremonia de premiación.

Las actuaciones musicales, denominadas pre-show, fueron obra de Celeste y Daniel Pemberton con Hear My Voice; H.E.R. con Fight for You; Leslie Odom Jr. con Speak Now, Laura Pausini y Diane Warren con Io Sì; y Molly Sandén con Husavik.

Además, los Premios Oscar 2021 contaron con una actuación especial de DJ Tara.

+¿Qué historias cuentan los filmes nominados a mejor película?

TAMBIÉN: Laura Pausini deslumbra con elegante vestido en los Oscar 2021

Actuaciones

El pre-show fue abierto por Molly Sandén, quien interpretó "Húsavik", canción nominada a los Oscar 2021. Mientras cantaba lució un vestido metalizado de color verde y morado.

Actuando desde la bahía de la actual ciudad de Húsavík, Islandia, la actuación se abrió con un coro de niños cantando el pegadizo gancho islandés de la canción, todos vestidos con suéteres.

Sandén se mostró con un aspecto serio mientras lágrimas rodaban por sus mejillas mientras cantaba.

Por otro lado, la cantante y compositora británica Celeste interpretó la nominada a la mejor canción original de Daniel Pemberton "Hear My Voice". Con un vestido negro brillante con puños de volantes rosas, Celeste comenzó la canción a capella en el centro del escenario desde el Museo de la Academia en Los Ángeles, antes de que Pemberton, con un esmoquin azul y una pajarita, se unieran al piano.

ADEMÁS: ¿Los recuerdas? Cinco momentos inolvidables de los premios Oscar

Asimismo, H.E.R. interpretó "Fight For You" de la película nominada Judas y el Mesías Negro. Su interpretación comenzó detrás de una batería con un traje dorado y sus clásicos anteojos de sol.

También, Leslie Odom Jr. cantó Speak Now desde la azotea del Museo de la Academia en Los Ángeles y vistiendo un sofisticado traje color crema, Odom canturreó "Speak Now" mientras volutas de humo se elevaban desde el escenario y la pista aumentaba en intensidad. Aunque Odom estaba solo en la plataforma circular, la actuación cautivó por la fuerza de su voz, que se extendió hacia los cielos.



Por su parte, Laura Pausini y Diane Warren cantaron "Io Sì" y estuvieron respaldadas por músicos que tocaban la guitarra, los violines, el violonchelo y la batería.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién vota por los Oscar y cómo se deciden los ganadores?