La entrevista de Enrique y Meghan, una bomba para la monarquía británica

Esta imagen sin fecha publicada el 7 de marzo de 2021 por cortesía de Harpo Productions muestra al príncipe Harry de Gran Bretaña (izquierda) y su esposa Meghan (C), duquesa de Sussex, en una conversación con la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey. Foto: AFP

LONDRES, REINO UNIDO.- La entrevista concedida en la televisión estadounidense por Meghan Markle y su marido, el príncipe Enrique, nieto de Isabel II, cayó como una bomba en el Reino Unido por sus duras acusaciones a la monarquía, subrayaban el lunes los medios británicos.



"Fuera lo que fuera lo que la familia real esperaba de esta entrevista, esto fue peor", afirmaba el diario conservador The Times.



"Meghan tuvo tendencias suicidas. Estaba preocupada por su bienestar psicológico. Lloró en un acto oficial. Y la familia real no ayudó", continúa el periódico, afirmando que se trata de "acusaciones perjudiciales" para la institución monárquica.

En esta entrevista concedida a la estrella de la televisión estadounidense Oprah Winfrey, difundida el domingo en ese país antes de su emisión el lunes por la noche en el Reino Unido, "dieron la imagen de una pareja vulnerable, que se sentía atrapada en su papel y que se sentía desprotegida por la institución", agregaba.



En opinión del también conservador Daily Telegraph la familia real necesita un "chaleco antibalas" ante una entrevista que contenía "suficientes proyectiles para hundir a una flotilla". "Y posiblemente, como algunos temen, para infligir el mismo daño a la monarquía británica".



"Es justo decir que esta entrevista de dos horas sin concesiones es el peor escenario para quienes la pareja no dejó de referirse como 'la empresa' (The Firm)", añade el rotativo, aludiendo a las reflexiones racistas que Meghan y Enrique denunciaron haber sufrido por parte de una persona no identificada de palacio antes del nacimiento de su primer hijo, Archie.

También el canal ITV utilizó una metáfora militar: "La pareja cargó un bombardero B-52, sobrevoló con él el Palacio de Buckingham y descargó su arsenal justo encima".



Para la BBC, "es una entrevista devastadora" que revela "las terribles presiones dentro del palacio" y dibuja "la imagen de individuos insensibles perdidos en una institución" tan perdida como ellos.



El tabloide Daily Mirror insistía en la "inmensa tristeza" del príncipe heredero Carlos, padre de Enrique, y de su hermano mayor Guillermo, mientras que el Daily Express denunciaba "una conversación televisada con Oprah que sirve a los propios intereses de la pareja", afincada en Estados Unidos desde su retirada de la monarquía en la primavera de 2020.



Al igual que otros periódicos, que cerraron sus ediciones antes de la difusión de la entrevista, el Daily Mail titulaba por contraste con el "poderoso" mensaje sobre el "deber" lanzado por la reina Isabel II el domingo durante un discurso emitido por la televisión británica con motivo del Día de la Commonwealth.

