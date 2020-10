¿Por qué Meghan Markle no tiene redes sociales?

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La exintegrante de la realeza británica, Meghan Markle, confesó las razones que la llevaron a despedirse de las redes sociales tras abandonar la monarquía junto a su esposo Harry.



Meghan, que confesó haber sido víctima del acoso en redes sociales, dijo que hace mucho tiempo no ingresa a Instagram y Twitter por su bienestar e instinto de conservación.



Durante la convención Most Poweful Next Gen Summit, la duquesa de Sussex manifestó: "Hace mucho tiempo que no entro en las redes sociales, por puro instinto de conservación. Hace años tenía una cuenta personal, que cerré, y después tuvimos otra conjunta a través de la institución y de nuestra oficina en Reino Unido, que no manejábamos nosotros mismos. Había todo un equipo detrás de ella. Creo que eso depende del tipo de trabajo que tengas".

Mire aquí: Las revelaciones más polémicas sobre Meghan Markle y el príncipe Harry



Agregó: "Yo he tomado una decisión personal, para no saber lo que hay ahí fuera, y me ha ayudado en muchos sentidos (...) "Me preocupa la gente que llega a obsesionarse. A nivel cultural, para muchas personas [las redes sociales] se han convertido en una parte más de su día a día, hasta el punto de que son un tipo de adicción más".



Antes de convertirse en la esposa del príncipe Harry, Meghan era muy activa en su cuenta de Instagram, sin embargo, tuvo que abandonarlas para dedicarse a su nueva vida. Lo mismo pasó con su blog en donde compartía sus viajes, comida y activismo social.



Finalmente reveló que ni ella ni Harry publicaban en la cuenta @SussexRoyal. Había otro equipo detrás.

Lea aquí: ¿Por qué a Meghan Markle le incomodan tanto sus pies?