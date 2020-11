Karol G responde a las críticas por su vestido en los Latin Grammy 2020

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- La cantante colombiana Karol G respondió a la ola de comentarios que generó el vestido que lució para la gala de los Latin Grammy 2020.



La intérprete de "Tusa" llegó con un vestido, diseñado por Dolce & Gabbana, a la premiación. El mismo, de color rosa y con un mensaje oculto, no tardó en ser cuestionado por los usuaraios de las redes sociale.

Entre los comentarios, las personas aseguraron que Karol parecía “una quinceañera”; además cuestionaron el mensaje pintado en letras negras que muy pocos lograron descifrar.



"No sabía que Karol G estaba cumpliendo 15 años", "Karol G tiene el mismo gusto para la ropa que los hombres", se leyó en algunos comentarios donde compartieron las imágenes de la cantante.



Ante la avalancha de comentarios, la artitas no tardó en responder y usó su cuenta de Instagram para defender su elección.

"Hace muchos años cuando veía en Tv a mis artistas favoritos mientras soñaba con ser grande en la música, escribí que uno de mis sueños era llegar como princesa a una alfombra roja y sentirme como tal ...



No se si es la tendencia o no, no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo, para mi se trata de cumplir sueños ... Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños, con un performance mágico, lleno de mujeres poderosas y talentosas y una canción que marco a toda una generación...

Ustedes, quienes ahora ven Tv y sueñan en grande, amen el proceso que el sufrimiento de hoy es la experiencia de mañana, crean en si mismos EL FUTURO ES DE USTEDES y vale la pena arriesgarse? Todo el mundo tiene una opinión pero sigue SOLO la que te hace feliz a ti qué tal vez eso diferente que tienes en tu mente, te haga sobresalir ante los demás. GRACIAS INFINITAS", escribió.