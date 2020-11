Tina Brown, amiga de la princesa Diana, habla de su muerte

LONDRES, INGLATERRA.- Tina Brown, una de las mejores amigas de la princesa Diana y exdirectora de Vanity Fair USA, reveló que la madre de William y Harry seguiría viva si no hubiera tenido que renunciar a la escolta real.



Brown confesó al diario The Express, con motivo de la investigación que abrió la BBC, apoyada por Boris Johnson y exigida por Earl Spencer - hermano de Diana-, que si nunca se hubiera exhibido la famosa entrevista en que la exesposa del príncipe Carlos reveló que "eran tres en su matrimonio" ella seguiría viva.



Según confesó la amiga de Diana ella renunció a la protección de la familia real porque creían que la espiaban y el accidente lo pudo haber evitado si no hubiera tomado esa decisión.

"Ella había decidido que no quería a ninguno de los oficiales de protección real porque pensaba que la estaban espiando, probablemente gracias a Martin Bashir", señaló.



En París, "estaba a merced de un conductor ebrio fuera de servicio que trabajaba para (Mohamed Al) Fayed. Si hubiera tenido un escolta real, hoy seguiría viva", afirmó.



Según la mujer, ningún miembro de la casa real habría conducido el auto de forma tan imprudente, por lo que el accidente nunca hubiera ocurrido.



Además, confesó a The Telegraph que un mes antes de su fatídico accidente ella le confesó que había logrado forjar una buena relación con Carlos y que si él le hubiera dicho que retomaran su romance ella lo hubiera hecho en un "abrir y cerrar de ojos".