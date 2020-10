"Quico" rompe el silencio y revela por qué salió del aire "El Chavo del 8"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En agosto del presente año la noticia de que "El Chavo del 8" quedó fuera del aire en varios países del mundo causó conmoción entre sus miles de fanáticos, quienes crecieron viendo cada capítulo de la reconocida comedia. En aquél momento surgieron muchas dudas sobre el cese de la transmisión y con ellas varias teorías y especulaciones, pero uno de sus exintegrantes ha decidido contar qué fue lo que pasó.

Carlos Villagrán, el actor que dio vida al personaje de “Quico”, dio su punto de vista respecto a la razón que habría motivado a Roberto Gómez Fernández, hijo y heredero del emporio que construyó Roberto Gómez Bolaños ("Chespirito"), a dejar la empresa que tenía los derechos sobre las transmisiones.

“Yo creo que el móvil es el dinero. Yo creo que se acabó el contrato, los derechos los tiene Roberto Gómez Fernández y Televisa las transmisiones, entonces yo creo que no llegaron a un arreglo”, dijo durante una entrevista con el programa Ventaneando.

“En vida (Chespirito) tenía un contrato que estaba vigente hasta el 31 de julio de este año, como dejó los derechos a su hijo entonces se vence el contrato el 31 de julio y van ambas partes, Televisa y Roberto, a tratar de arreglarlo, entonces yo supongo, no me consta, que a la mejor Roberto pidió más dinero, entonces Televisa no ha de haber querido, o vio la ambición o vio otra cosa y prefirió sacar todos los programas de todos lados inclusive hasta de Facebook”, reveló.

Indignación

La salida del aire de todos los programas causó revuelo entre fanáticos y excolaboradores de Bolaños, una de ellas fue su hija, Graciela Gómez, quien escribió en su Twitter: "Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia".

Como ella, Florinda Meza, viuda y excompañera de set del artista, María Antonieta de las Nieves ("La Chilindrina"), entre otros, se pronunciaron en descontento.

Sin embargo, aún hay una pequeña esperanza de que sus ocurrencias y su humor blanco vuelvan a deleitar las pantallas, pues su hijo aseguró que “No voy a descansar hasta que vuelva a estar al aire la serie de Chespirito por muchas razones, y creo que al final es algo que sucederá, tenemos que ser pacientes. Hemos recibido miles de manifestaciones de su salida del aire y lo que puedo decir es que va a regresa, en la familia no descansaremos hasta que suceda”.



