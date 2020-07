Denuncian programa de Ellen DeGeneres por maltrato y racismo

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El famoso programa de Ellen DeGeneres fue denunciado por varios de sus empleados de soportar un "ambiente de trabajo tóxico" por lo que se inició una investigación interna.



La polémica surge tras que BuzzFeed publicara un reportaje en el que antiguos empleados del programa acusaban al equipo de racismo y cultura de trabajo tóxica.



Asimismo, señalaban que recibían comentarios inapropiados y que existía una dinámica de miedo de recibir represalias al tomar días libres por problemas médicos o familiares.



Cabe mencionar, que una fuente cercana al programa confirmó que Ellen no es el foco de la investigación, pero es posible que se le indague.

“El hilo común más grande que todos me dijeron es que lo que sucede detrás de escena está muy lejos de lo que el programa representa en su mensaje de ‘sé amable’ y de lo que el programa y lo que Ellen DeGeneres se beneficia”, afirmó Krystie Yandol, la editora de entretenimiento de Buzzfeed, en declaraciones a Today.



“Algunos ex empleados dijeron que debido al nombre y la imagen de Ellen en el programa, quieren que ella tenga más responsabilidad y participación sobre lo que sucede detrás de escena”, agregó Yandoli.



Los ejecutivos de Telepictures, que produce el programa, y Warner Bros. Television informaron a los empleados que se contrató una empresa externa que llevará a cabo una serie de entrevistas al equipo como parte de una investigación independiente.