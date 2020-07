"El Güero" Castro revela la razón de su acercamiento a Angélica Rivera

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cercanía del productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro y su expareja Angélica Rivera en Instagram, con quien procreó tres hijas, ha generado muchas especulaciones y este ha decidido dejar en claro la razón.

Luego que hace un par de semanas sus hijas Sofía y Regina Castro, dos de las tres hijas de ambos, compartieran algunas historias donde salen todos juntos las suspicacias no se han hecho esperar.



Ambos padres compartiendo con ellas y su hermana Fernanda en lo que muchos calificaron como un viaje de reconciliación entre "El Güero" y "la Gaviota", quien hace poco se divorció del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

LEA: Diez cosas que seguramente no sabías de Angélica Rivera

Muchos han comenzado a decir que están compartiendo juntos en plena pandemia y que volverían a unir sus vidas como una familia al lado de sus tres hijas. Pero "El Guero" decidió dejar atrás las dudas y aclararlo todo.



José Alberto declaró a Univisión que pese a querer ‘muchísimo’ a Angélica Rivera, no tiene en sus planes desestabilizar la nueva relación que han retomado, que asegura sólo es de amistad y cordialidad por el bienestar de sus tres hijas.



“No. Ella es una mujer que quiero muchísimo y la quiero mucho porque es la mamá de mis hijas. Y tuvimos una relación maravillosa, muy bonita de la cual tengo tres hermosas hijas, pero ya la distancia y el tiempo nos ha dado caminos diferentes. La sigo viendo, seguimos conviviendo mucho porque tengo tres hijas con ella hasta el día que la muerte decida llevarse a alguno de los dos. Para mí es una gran amiga, es una mujer a la que respeto mucho”, aseguró el productor.

VEA: Televisa rechaza a Angélica Rivera por su imagen



Además, el hermano de la actriz Verónica Castro consideró que sería un error volver a involucrarse sentimentalmente como pareja con la ex esposa del ex presidente Enrique Peña Nieto.



“Lo que me gusta de ella es verla feliz porque si ella está feliz, mis hijas están contentas, pero creo que como pareja tendríamos visiones diferentes, tendríamos ya otro tipo de circunstancias y ¿para qué volverlo a echar a perder o para qué equivocarse? Mejor es llevar esta linda familia”, expresó.



José Alberto ‘El Güero’ Castro y Angélica Rivera llegaron al altar en 2004 y se mantuvieron unidos hasta 2008 cuando, luego de su divorcio civil, Rivera solicitó la anulación de su matrimonio ante la iglesia católica.

VEA: Angélica Rivera reaparece en redes sociales