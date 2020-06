Carlos Mats y su apuesta por la inteligencia artificial

Tegucigalpa, Honduras

Luego de explorar con éxito campos como el audiovisual y la realidad virtual, el hondureño Carlos Mats se lanza de lleno al mundo de la inteligencia artificial. Radicado por ahora en Guatemala, Mats emprendió IKA, una plataforma especializada en este campo. En entrevista con EL HERALDO, el director del laureado cortometraje Vaenquish nos comenta sobre su nuevo proyecto que ya ha tomado forma.

¿Cómo nace esta iniciativa de IKA? IKA es una asistente virtual empresarial que automatiza procesos a través de simples conversaciones de voz. Es como la Alexa para la oficina. Comienza como un proyecto interno de Xchematic tipo skunkworks, nacido de una lluvia de ideas con mis socios Carlos Cerrato y Carlos Aguilar, con el objetivo de crear algo con las siguientes condiciones: Tiene que ser una tecnología emergente, tiene que ser para enterprise, y tenemos que hacerlo sexi. Mis socios han estado automatizando procesos enterprise por 26 años entre ambos, entonces la idea más fuerte que resultó de la lluvia de ideas es construir una plataforma de inteligencia artificial para automatizar procesos de negocios. Rápidamente construimos una prueba de concepto, y en el mismo viaje que presenté mi cortometraje Vaenquish en Hollywood en 2017, nos fuimos con Cerrato a validar la idea a Silicon Valley, ya que estábamos tan cerca de la meca de la tecnología. Competimos en una evento estilo “shark tank” en Mountain View, a la par de Google, y terminamos ganando el primer lugar. Esa fue la validación que ocupábamos para comprometernos en desarrollar la plataforma de lleno.

El año pasado fui invitado al Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto (FLII) en Antigua, Guatemala, donde una buena amiga me presentó a José Ordóñez, y de pura casualidad le mencioné IKA. Le encantó tanto que me invitó a desarrollarla en Ciudad Guatemala, donde ahora vivo. IKA Platform se convierte en su propia empresa, y José se convierte en cofundador y el catalizador que ocupábamos, y también se une Jaime Matus al equipo, abriéndonos las puertas al mercado regional.

Carlos Cerrato, José Ordóñez y Carlos Mats son parte del equipo creador de IKA.

¿Cuál es la apuesta de IKA en cuanto a inteligencia artificial? Estamos resolviendo un problema universal para enterprise, sin importar rubro: entre más grande se vuelve una empresa, más complejos se vuelven sus procesos: engorrosos, lentos, burocráticos, sin optimizar, resultando en múltiples cuellos de botella, pérdidas de tiempo, recursos y dinero. La solución es automatización, y con IKA ya no dependes de tu departamento de IT, o de consultores externos para hacerlo.

Los gerentes de cualquier departamento ahora están empoderados para automatizar sus propios procesos, simplemente conversando con IKA, como si fuera parte de tu equipo. Le dictas los pasos del flujo de trabajo a automatizar, IKA entiende cada paso, la acción que hay que tomar, las personas responsables y cuáles son las condiciones del proceso, e invita a las personas involucradas a usar el proceso de inmediato. También aprende de tus procesos, predice patrones y te prescribe mejoras específicas para tu empresa. Bien entrenada e integrada con tu ERP o CRM (como SAP, Salesforce o Sharepoint), la plataforma te podrá predecir cuellos de botella y prescribirte soluciones para evitarlos. En resumen: todo a través de conversaciones con IKA, podés crear, ejecutar, gestionar, monitorear y predecir la actividad de tus procesos en tiempo real, ahorrándote tiempo y recursos, e incrementando la transparencia y visibilidad dentro de tu empresa.

Luego de explorar el campo audiovisual, ¿qué tal la experiencia de explorar la inteligencia artificial? Ser cineasta y fanático de la ciencia ficción me ha servido mucho para crear IKA. He diseñado una interfaz sacada del futuro. No se la van a creer. La gente que ha visto en acción la versión más reciente de la plataforma nos dice que les recuerda a Minority Report.

¿Hay planes de regresar a hacer algún proyecto audiovisual? Claro que sí. Cuando IKA haya madurado, voy a tomarme el tiempo de producir el guión de un nuevo cortometraje que escribí hace unos años, cuando vivía en Roatán. La historia toma lugar en la isla, son entre cinco a siete escenas, y tiene tres elementos de producción únicos que creo que no se han hecho juntos. Ese lo tengo pendiente. A largo plazo, siempre tengo la meta de crear un largometraje.

En los tiempos que corren, ¿cuál es la importancia de emprender proyectos como IKA? IKA tiene dos componentes centrales que han ganado prioridad en los últimos meses durante la disrupción tecnológica global por covid-19: automatización y telepresencia. Automatización de procesos es la directiva central de IKA, y las industrias alrededor del globo están contra el reloj acelerando la digitalización de sus procesos para mitigar riesgos y gastos en la actual situación. Casi la mitad de los jefes de empresas en 45 países están invirtiendo en acelerar la automatización de sus operaciones, según Ernst & Young.

Sobre él

Carlos Mats es artista ganador de múltiples premios, emprendedor consumado, diseñador multidisciplinario, cineasta, escritor, director y fotógrafo.Fue nombrado “Joven Líder de las Américas” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como uno de los 250 principales empresarios del continente.