Taylor formó parte de Duran Duran desde sus inicios en la década de los ochenta, cuando su propuesta de pop rock los llevó a la cima del éxito global, y partició en la composición de varios de sus mayores éxitos como 'Hungry like a wolf' o 'Save a Prayer '.

"Andy Taylor, querido marido, padre y abuelo, ha fallecido tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata ", explica el mensaje. "Andy falleció en paz en casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre", agrega.

Londres, Inglaterra.- El guitarrista y compositor de la banda británica Duran Duran, Andy Taylor , falleció el pasado lunes a los 65 años de edad tras años de lidiar con un cáncer de próstata, según informó el grupo en un comunicado difundido este miércoles.

"Andy estuvo presente desde el inicio de nuestra historia. Desde el momento en el que llegó a Birmingham desde el noreste (de Inglaterra) con una guitarra y una convicción inamovible en lo que nos podíamos convertir, aportó un fuego y un estilo indeleble a nuestra música", recordó la banda.

El mismo comunicado recoge palabras de la mujer del guitarrista, Tracey, quien lo describió como "el puntal de la familia" y destacó que el músico afrontó los últimos años de su vida con "coraje y determinación".

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Taylor dejó Duran Duran en 1985, cuando la banda se dividió, y tras explorar una carrera en solitario y componer para otros músicos se volvió a reincorporar al grupo en el 2000 para un nuevo álbum.

Cuando Duran Duran entró al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022, el guitarrista hizo público su diagnóstico de cáncer de próstata a través de un comunicado que leyó la banda, ya que Taylor no pudo asistir a la ceremonia.

El grupo y la familia de Andy Taylor pidieron que, en vez de flores, los seguidores y simpatizantes de la banda hagan donaciones a la organización civil Prostate Cancer UK (Cáncer de Próstata Reino Unido). EFE