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En secretividad presentan requerimiento fiscal contra cinco capturados en Yorito
Una mujer señalada como pareja sentimental de alias "El Diablo" está entre los cinco capturados en Yorito, Yoro, contra quienes se presentó requerimiento fiscal bajo secretividad.
Grupo OPSA
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Publicado: 25 de noviembre de 2026 a las 17:54
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