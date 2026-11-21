Noticias Internacionales
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
Mundo
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa
EH Verifica
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos sucesos
Una cueva y rastros recientes: los hallazgos en la búsqueda de El Diablo
Cortesía
seguir +
Actualizado: 21 de noviembre de 2026 a las 14:00
Añadir El Heraldo como fuente preferida
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Una cueva y rastros recientes: los hallazgos en la búsqueda de El Diablo
Cortesía
Videos sucesos
Retiran de la morgue de San Pedro Sula tres de los cuerpos de las víctimas de masacre en Yorito
Grupo OPSA
Videos sucesos
Esto conmocionó a Honduras: 12 personas murieron en una masacre en Yorito, Yoro
Redacción
Videos sucesos
Matan a pareja y a su hija de tres años dentro de su casa durante masacre en Yorito
Grupo OPSA
Videos sucesos
"¡Ay, Dios mío!»: el desgarrador llanto de una familia tras perder a tres de sus integrantes en Yoro
Grupo OPSA
Videos sucesos
Dolor y consternación en Vallecillo por asesinato de tres integrantes de una misma familia
Grupo OPSA
Videos sucesos
Entre lágrimas, reciben los cuerpos de las víctimas de la masacre en Yorito, Yoro
Grupo OPSA
Videos sucesos
Audio atribuido a “El Diablo” lanza amenazas contra Tomás Zambrano
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
¿Qué hacían la madre y hermana de «El Diablo» dentro del cártel? Esto revelan las investigaciones
El Heraldo
Videos sucesos
Alias "El Diablo" lanza amenazas de muerte contra pobladores que apoyen a la Policía
El Heraldo
Videos sucesos
Buscan a dos vecinos desaparecidos desde el jueves en la colonia José Ángel Ulloa de Tegucigalpa
Estalin Irías
Videos sucesos
Caso Koriun: Iván Velásquez declara como testigo protegido sobre políticos involucrados
Javier Flores