Pekín, China.- Un equipo de científicos chinos ha descubierto en la provincia septentrional china de Hebei una roca de 3.950 millones de años de antigüedad, considerada la más antigua conocida de Asia, cuyo análisis aporta nuevas pistas sobre la formación de la corteza terrestre y los primeros procesos tectónicos del planeta, informó este viernes la cadena estatal CCTV. La roca, un gneis granítico localizado en el condado de Lulong, aflora en una superficie de apenas 15 metros cuadrados y pertenece a una etapa muy temprana de la historia terrestre, cuando habían transcurrido unos 650 millones de años desde la formación del planeta.

Los investigadores determinaron su antigüedad mediante el análisis de cristales de circón, un mineral que contiene elementos radiactivos como el uranio, cuya desintegración permite calcular el tiempo transcurrido desde su cristalización. El hallazgo forma parte de una investigación publicada recientemente en la revista científica Nature, que aporta nuevas pruebas sobre la evolución de la corteza terrestre y la posible existencia de procesos similares a la subducción hace casi 4.000 millones de años. La subducción, por la que una placa tectónica se introduce bajo otra, constituye uno de los mecanismos fundamentales de la dinámica terrestre actual, aunque su aparición durante las primeras etapas del planeta sigue siendo objeto de debate científico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Esta piedra extraordinaria puede 'hablar' porque, al analizar los materiales que la componen, puede 'contarnos' qué ocurrió durante las primeras etapas de la actividad geológica", explicó a CCTV el investigador Wan Yusheng, de la Academia China de Ciencias Geológicas.