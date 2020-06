Lizbeth Rodríguez, feliz con su nueva cirugía

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Lizbeth Rodríguez decidió ocuparse de las burlas por la apariencia de sus dientes y se sometió a una cirugía estética.

La youtuber, que suma más de 12 millones de seguidores en Instagram, se mantiene muy activa por lo que su sonrisa es muy importante para ella.

Al parecer en las redes sociales se burlaban de su dentadura, a tal grado que algunos haters la compararon con un caballo.

Así que una intervención estética para perfeccionar la apariencia de sus dientes fue la solución, y el resultado la ha hecho muy feliz.



La clínica de estética dental compartió cómo fue el procedimiento aplicado a la dentadura y además le agradecieron por haberlos escogido.



"El resultado está increíble, estoy súper fascinada, me siento otra persona, ahora que lo pienso no sé por qué no me atreví a hacerlo antes pero creo que es una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida", compartió la youtuber mexicana.

