Acusan a Danna Paola de ser responsable de la ruptura de Tini y Sebastián

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- ¿La tercera en discordia? Desde que se confirmó la ruptura de Tini Stoessel y Sebastián Yatra el nombre de la cantante Danna Paola ha comenzado a parecer en el radar y las acusaciones en su contra no se han hecho esperar.



Los rumores comenzaron después de un video en el que la mexicana está interpretando su famoso tema "Mala fama" donde menciona "Que si me fui con Maluma, que si con Yatra...con Yatra sí me fui".



Esto provocó el enojo de los seguidores de la expareja. Además la joven cantante le daba "me gusta" a todas las publicaciones del colombiano en Instagram, lo que incrementó los rumores.



Además, en una de las últimas transmisiones de Sebastián el intérprete de "Traicionera" tocó una canción para Danna en una sesión de guitarra acústica donde algunos aseguraron que ambos lucían enamorados.



Hasta el momento la mexicana no se ha pronunciado ante los rumores de ser la responsable de la ruptura de Tini y Sebastián.