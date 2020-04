Jolette relata infierno que vivió por el coronavirus: "Temí morir"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-"Temí morir", fue el duro relato de la famosa presentadora y exestudiante de La Academia Jolette, quien superó el coronavirus hace unas semanas.



La famosa mexicana, confesó durante una entrevista con el diario El Universal que los síntomas fueron tan intensos que llegó a pensar que se moriría.



Jolette fue internada en marzo por en un hospital debido a las complicaciones que tuvo al contagiarse con Covid-19.



“Me arrastraba al baño, tenía dolores insoportables de articulaciones, antes de poder levantarme a comer algo me volvía a quedar dormida (del agotamiento), hasta que me di cuenta que podía morir", contó la mexicana.

Ante el miedo de perder la batalla contra el coronavirus, Jolette dijo que había buscado "sacerdotes por teléfono y uno vino a darme la confesión -por cualquier cosa que pudiera pasarme-, me dio la absolución a dos metros de distancia, protegido, y me dejó la comunión en un altar que pusieron mis vecinos. Para el viernes santo empecé a mejorar y en Pascua ya podía calentar bien lo que me había mandado Susana (una de sus amigas)”,



"No podía ni servirme un vaso con agua, la falta de alimento me empezó a afectar, fue muy difícil hasta que mi amiga Susana me hizo entrar en razón y me dijo ‘si no comes te vas a morir’", recuerda la joven.



Luego de varias semanas bajo atención médica, el miedo volvió a apoderarse de ella cuando tenía que volver a hacerse la prueba, que "gracias a Dios salió negativa".

