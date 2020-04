Kim Kardashian ofrece llevar a comer a seguidor para recaudar fondos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Kim Kardashian ofreció llevar a comer a uno de los seguidores por una buena causa.



Y es que la sociliaté se unió al reto viral "All-In-Challenge", que consta en que los famosos llevan a comer a sus fanáticos a cambio de donaciones, como si se tratase de una subasta.

“Únete a mí y a mis hermanas para almorzar mientras filmamos la nueva temporada de ‘Keeping Up with the Kardashians’. Visita https://allinchallenge.in/kkw para donar todo lo que puedas”, escribió la famosa empresaria en su cuenta de Twitter.



La experiencia no solo es para comer sino también para visitar el set de rodaje del reality familiar más famoso de televisión.

“El dinero recaudado aquí ayudará a alimentar a los hambrientos en este momento de crisis. Todos estamos juntos en esto”, aseguró Kim.



Varios famosos se han sumado a este challenge que permitirá ayudar a miles de personas de escasos recursos.



Entre los famosos que destacan se encuentra Drake, quien ofrece volar en su jet privado, salir a cenar y unas copas en un club, Justin Bieber ofreció cantar en la casa del ganador. Mientras que Leonardo DiCaprio y Robert De Niro ofrecen un papel en su nueva película.

