Al estilo del vestido verde de JLo, Danna Paola sorprende con escote  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Al puro estilo de JLo con el sexy vestido Versace color verde, así posó Danna Paola para la revista Cosmopolitan España.



En su cuenta de Instagram, la protagonista de "Élite" compartió algunas de las fotografías que les hicieron a ella y a las demás actrices para la edición de la revista.



"En un mundo paralelo... sex and the city the musical", escribió junto a las imágenes.

LEA: El antes y después de la cantante Danna Paola tras cirugías



La primera y la que más llamó la atención de todas las imágenes fue una en la que aparecen con un vestido verde con el mismo estampado, pero diferentes diseños. Danna Paola resaltó entre todas por el escote del atuendo, muy similar al de Jennifer López.



"JLo impact", "Lindas", "Te ves hermosa Danna", fueron algunos de los mensajes que compartieron sus fanáticos.

ADEMÁS: Los graciosos memes de Danna Paola