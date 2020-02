ARMY's furiosas con Angie porque llamó "feo" a integrante de BTS

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La hondureña Angie Flores está en el ojo del huracán después de que se difundiera un fragmento de sus pláticas en el interior de La Academia. Resulta que un comentario sobre uno de los integrantes del grupo corerano de K-Pop, BTS, enfureció a las ARMY´s (seguidoras de BTS).



El corto fragmento del video, que fue grabado durante la transmisión 24/7 que monitorea a todos los concursantes, muestra a la talentosa hondureña conversar con uno de sus compañeros mientras miran una revista que al parecer contiene imágenes de los integrantes de BTS. En cuestión de segundos Angie suelta que el líder del grupo es "feo", comentario que tiene enfadadas a las fieles ARMY´s.

“No están iguales. Es más feo RM (Nam). Pobrecito RM. Es que este RM no sé por qué se junta con guapos”, fue la frase que pronunció Angie. Sus palabras hicieron eco y en cuestión de segundos Angie pasó a la lista negra de las seguidoras de BTS, muy populares en Twitter.

VEA: Angie Flores conquistó al jurado de La Academia con tema de Ariana Grande

Según las fanáticas de BTS fue un sabor agridulce: inicialmente estaban contentas porque la hondureña cantó una estrofa del grupo K-Pop, sin embargo, todo se desmoronó cuando oyeron sus críticas contra RM.

"Sí y me emocioné y dije qué padre... pero antes de saber y escuchar que dijo que Jin y Tae le dan asco al ser tan perfectos y que Nam es feo... no, no, no, Angie no es Army, cancelada”, comentó HBelenHope7 (@alondrita311) haciendo referencia a las interpretaciones en coreano de la hondureña.

LEA: Hondureña Angie Flores podría ganar La Academia, según los jueces



“Me das lástima Angie y yo que voté por ti en La Academia. En serio, ¿qué clase de “Army” eres? Ahora me arrepiento de haber tenido grandes expectativas sobre ti”, comentó Shelsea @Shelsea_4EVER.

Como el comentario anterior hubo muchos, pero a su vez, otros cibernautas indicaron que la reacción de las ARMY´s les pareció exagerada.

ADEMÁS: La reacción de Angie Flores con el regreso de fuerte contrincante