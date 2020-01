VIDEO: Danna Paola imita a Belinda y le llueven las críticas

CIUDAD DE MÉXCO, MÉXICO.-Danna Paola salió de una ola de críticas para meterse en otra. La cantante mexicana imitó a Belinda durante una cómica entrevista que le realizó el Escorpión dorado y su acción la posicionó nuevamente en el ojo de la polémica.

Todo ocurrió cuando Escorpión dorado la invitó a su canal de YouTube meses después de invitar a Belinda, artista con la que muchos creen que existe rivalidad. Mientras se divertían un rato, la protagonista de la serie "Élite" demostró que sabe imitar a la perfección a su colega.

"No soy yo esa, no soy esa, yo soy la otra", "yo canto de todo, me encanta de todo", "pásale, estás guapa", "yo como profesional me aprendo la canción de una artista", fueron las polémicas frases que usó para imitar a la intérprete de "En el amor hay que perdonar". De inmediato el entrevistador se rió a carcajadas y le dijo: "¡Qué pedo güey!, se tragó a Belinda".

Los belifans se enojaron y escribieron en Twitter: "Ojalá y no caiga en querer figurar a través del escándalo y la polémica para eso está Niurka", "Siempre la ha imitado no hay porqué alterarse", "Nota que la ha estudiado muy bien".

Recientemente Danna Paola dio mucho de que hablar por encarar al exalumno de La Academia, Gibrán, tras llamarla culera.