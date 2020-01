Marvel confirma superhéroe transgénero en próxima película

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó recientemente la presencia de un superhéroe transgénero en una próxima cinta del Universo Marvel.



La reveladora noticia ocurrió en un evento de la Academia de Cine de Nueva York, cuando un estudiante le preguntó a Feige si había planes de agregar más personajes LGBTQ en las cintas taquilleras.

Ante la interrogante, el conocedor respondió con un rotundo sí. El hombre que ha supervisado 23 filmes de superhéroes, confirmó la noticia y también indicó que el personaje estará muy pronto en "una película que estamos filmando ahora mismo”.

Kevin Feige no especificó qué filme incluiría al personaje o cuándo se lanzará, por lo que hay mucha expectativa en torno al nuevo superhéroe y su aparición.

De acuerdo con el portal especializado We Got This Covered y especialista sobre el tema, los estudios Marvel estarían apuntado a una película de Thor, para presentar al nuevo personaje, sin embargo, se debe tomar en cuenta que aún faltan las siguientes producciones: Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Black Panther 2, Blade y la tercera entrega de Spider-Man.

