Muere exnovio de hija de Whitney Houston

ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.-El exnovio acusado de la muerte de la hija de Whitney Houston fue encontrado inconsciente en un hotel del centro de Florida y falleció poco después, informaron autoridades.



Paramédicos fueron llamados al hotel de Nick Gordon en Maitland, un suburbio de Orlando, la madrugada del miércoles para revisar a un hombre inconsciente, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Maitland.

Los paramédicos en la habitación del hotel Sheraton comenzaron a tratar a Gordon, quien fue identificado en el comunicado de la policía como Nicholas Bouler. El detective de la policía de Maitland James Anderson dijo a The Associated Press que Bouler es el verdadero nombre de Gordon.



Gordon fue declarado muerto en un hospital cercano. El diario DailyMail.com fue el primero en reportar su deceso.



Anderson dijo que no podía proporcionar más detalles sobre lo ocurrido con Gordon pues el caso está siendo investigado. El detective tampoco dijo si se trataba de una investigación penal.

La muerte de Gordon ocurrió casi cinco años después de que Bobbi Kristina Brown, la hija de los cantantes Whitney Houston y Bobby Brown, fuese encontrada boca abajo e inconsciente en una bañera en enero de 2015.

La joven de 22 años falleció después de estar seis meses en coma. Houston murió en 2012 después de ahogarse también en una bañera.



Los investigadores de la oficina forense no pudieron determinar exactamente cómo murió Bobbi Kristina Brown. Una autopsia mostraba que tenía morfina, cocaína, alcohol y medicamentos por prescripción en su organismo, pero el forense no pudo determinar si se suicidó, si alguien la mató o si su muerte fue accidental.



La familia culpó a Gordon, acusándolo en una demanda de proporcionarle un "coctel tóxico" antes de ponerla boca abajo en el agua.



Gordon nunca fue acusado formalmente por el caso, pero fue declarado responsable en una demanda por homicidio imprudencial. Un juez de Atlanta ordenó que pagara 36 millones de dólares a los herederos de Brown.





