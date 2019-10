El consejo que recibió Meghan Markle para que no se casara con Harry

LONDRES, INGLATERRA.- La duquesa de Sussex, Meghan Markle, reveló que recibió varios consejos de sus amigos más cercanos para que no se casara con el príncipe Harry, pese a estar muy feliz junto a él.



Durante una entrevista al canal ITV, la mamá de Archie aseguró que sus amigos estaban contenta por ella, pero preocupados por lo que hablarían los medios de comunicación sobre ella.



"Cuando conocí al que iba a ser mi marido, mis amigos estaban realmente contentos porque yo era feliz, pero mis amigos británico me dijeron: 'estoy seguro que es genial, pero no tendrías que hacerlo (casarse) porque los tabloides británicos destruirán tu vida'", reveló.

Además, Meghan Markle, con lágrimas en los ojos, aseguró que ha sido difícil su vida en la Familia Real debido a la presión mediática, la vulnerabilidad por su embarazo y el nacimiento de su hijo, hace seis meses.



Asimismo, manifestó: "Nunca pensé que esto iba a ser fácil, pero pensé que sería justo. Y esa es la parte que es difícil de aceptar", dijo. "Pero yo me tomo un día a la vez".



Durante su visita a África, el príncipe Harry aseguró que se siente preocupado por Meghan Markle y que se repitiera la historia de su madre, la princesa Diana.



Harry dijo a ITV que uno de los mayores retos de estar constantemente bajo la luz pública es que cada clic y cada flash de las cámaras es "el peor recordatorio" de que la vida de su madre terminó muy pronto.