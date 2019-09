José Eduardo Derbez termina noviazgo con Bárbara Escalante

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Tras cinco años de relación, José Eduardo Derbez confirmó este lunes que terminó su noviazgo con Bárbara Escalante.



A través de un comunicado publicado en redes sociales, José Eduardo Derbez hizo el anuncio: “A todos nuestros amigos. Quiero hacer de su conocimiento que Bárbara Escalante y yo hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, más no significa que no sigamos conservando una gran amistad, pues Bárbara es una mujer en toda la extensión de la palabra…”.



Bárbara Escalante y José Eduardo Derbez eran una de las parejas más estables del mundo espectáculo en México.

“Doy gracias por haber compartido tanto tiempo con ella y atesoro los recuerdos, el cariño y el respeto que siempre nos tuvimos. Agradezco de todo corazón el respeto y el cariño de todos ustedes ante este tema del cual no daremos declaraciones posteriores”, añadió en la publicación el hijo del famoso comediante.



En tanto, Bárbara Escalante no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se espera que la bella modelo no responda.

