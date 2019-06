Superestrella del rap Cardi B condenada por pelea en bar de "strippers"

NUEVA YORK.- La reina estadounidense del rap Cardi B fue condenada por un gran jurado en un caso que la involucra en una pelea en un bar de "strippers", dijo este viernes una portavoz de la fiscalía de Queens, en Nueva York.



De acuerdo al expediente del caso, los cargos presentados a la cantante, de 26 años y oriunda del Bronx, incluyen dos tentativas de agresión con intención de causar lesiones graves.



La pena no implicará cárcel para Cardi B, según las leyes del estado de Nueva York, pero podría resultar en una libertad condicional que complicaría su intenso calendario de giras.



Su abogado no respondió inmediatamente a las consultas de la AFP. La comparecencia está agendada para el 25 de junio.



El 29 de agosto de 2018, Cardi B se encontraba en el Angels Strip Club en Queens, Nueva York, cuando supuestamente su grupo comenzó a arrojar botellas, sillas y también una pipa de agua que según la policía lastimó en las piernas a una empleada del local.



Fue la rapera quien supuestamente ordenó el ataque contra dos hermanas que trabajan en ese bar, porque una de ellas mantuvo relaciones sexuales con su esposo, el también rapero Offset.



Nacida como Belcalis Almánzar, hija de padre dominicano y madre trinitense, el ascenso meteórico de Cardi B a la fama se inició cuando ella misma trabajaba como stripper y forjó su personaje en las redes sociales, especialmente en Instagram.



Desde entonces, no ha estado ajena a las controversias. En setiembre del año pasado se involucró en un altercado con su colega Nicki Minaj, durante la Semana de la Moda de Nueva York. La razón, según explicó luego Cardi B en Instagram, fue que Minaj cuestionó sus aptitudes maternales.