Reik aprovecha lo urbano para seguir ampliando su audiencia

De izquierda a derecha Julio Ramírez, Jesús Navarro y Gilberto Marín, del grupo pop mexicano Reik, posan durante una entrevista con The Associated Press. (Foto: AP)

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La música urbana le ha permitido a la banda pop mexicana Reik llegar a lugares que jamás había imaginado, como España, Italia y el Madison Square Garden de Nueva York.

Ha hecho realidad el sueño de llevar sus canciones a audiencias más amplias, seguir aprendiendo del negocio de la música y mantenerse entre los artistas más escuchados.



Por eso, cuando el astro puertorriqueño Wisin le comentó al trío en 2018 que tenía una nueva canción para que grabaran juntos, no lo dudaron ni por un segundo.



“Obviamente fue un sí inmediato”, recordó el vocalista del grupo, Jesús Navarro.

Aquella noche por la mente de los tres volvieron imágenes imborrables de la grabación pocos meses antes de “Me niego” junto a Wisin y Ozuna, y de las actuaciones conjuntas, sobre todo en el emblemático recinto neoyorquino.



“Esa era la idea, seguir por esa línea y volver a colaborar con alguien que ya habíamos disfrutado colaborar”, expresó Navarro en una entrevista reciente con The Associated Press en las oficinas de la disquera Sony en Miami.

Pocas semanas después nació “Duele”, el sencillo que Reik grabó con los reggaetoneros Wisin y Yandel y que lanzaron el 22 de marzo con su respectivo video.



La canción le sigue a otras colaboraciones con artistas urbanos, como “Amigos con derechos” con Maluma, que alcanzó el primer lugar de la lista "Latin Pop" de Billboard y suma más de 290 millones de visitas en YouTube y 167 millones de streams en Spotify; y “Me niego”, que se ha ubicado entre los primeros lugares de las listas de popularidad y lleva más de 813 millones de vistas en YouTube y casi 400 millones de streams en Spotify.



El trío creado en el 2003 en la ciudad fronteriza de Mexicali, en Baja California, le ha sacado provecho de esas colaboraciones.



“Ha sido definitivamente una manera de seguir actualizándonos, de mantenernos frescos, de sorprendernos a nosotros mismos y sobre todo de cuidar mucho nuestra carrera”, expresó Julio Ramírez, el guitarrista acústico de la banda.



“Nuestra meta siempre ha sido, por supuesto hacer música, pero llegar a todos los oídos posibles y hoy sentimos que justo el género urbano es la plataforma que está llegando a todo el mundo”, aseguró el artista, vestido con una camisa con estampado de leopardo sobre una camiseta negra.



El trío, que se encuentra de gira desde hace más de tres años tras el lanzamiento de su último disco, “Des/Amor” (2016), grabó el video de “Duele” en Chino, California, a las afueras de Los Ángeles.



Gilberto Marín, guitarrista eléctrico de Reik, recordó que varias veces interrumpieron porque había un eclipse lunar y querían verlo. Además, dijo que hubo otras interrupciones que causaban mucha gracia: Wisin y Yandel estaban muy pendientes de un partido de fútbol americano porque habían hecho apuestas y querían saber quién estaba ganando.



“Es muy divertido. Son unos tipazos. La pasamos muy bien”, dijo Marín, quien minutos antes estuvo viendo fotos en su celular junto a Navarro.



El video dirigido por el venezolano Nuno Gómez sigue a dos niños que se enamoran, se separan de jóvenes y luego vuelven a estar juntos. Incluye pequeños mensajes que aluden a Venezuela, como un pasaje de avión de Caracas a Madrid.



Para Reik, que planea lanzar su nuevo disco en mayo, entrar en el género urbano no significa apartarse de sus raíces pop.



“Nunca nos permitiríamos perder nuestra esencia”, aseguró Navarro, sentado al medio de sus dos compañeros. “Al final somos quien somos y eso se tiene que defender de alguna manera”.