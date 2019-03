Justin Bieber a sus fans: "Oren por mí"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El cantante canadiense Justin Bieber parece no estar pasándola bien por la depresión que sufre y por la que ha estado en tratamiento en las últimas semanas.



A través de una publicación en Instagram, el intérprete de "Sorry" pidió oraciones a sus fanáticos y dejó claro que está haciendo lo posible por recuperarse.



"Solo quería mantenerlos un poco actualizados. Espero que lo que estoy viviendo resuene entre ustedes. He estado sufriendo mucho. Simplemente sintiéndome súper desconectado y raro... siempre me recupero así que no estoy preocupado, solo quería contactarlos y pedirles que recen por mi. Dios es fe y sus oraciones realmente funcionan, gracias... la temporada más humana que jamás haya enfrentado con las cosas de mi cabeza...", escribió Bieber.

El mensaje lo acompañó con una fotografía en la que aparece orando junto a Kanye West, esposo de Kim Kardashian, y Scooter Braun.



Desde hace varios meses trascendió que el joven cantante estaba en terapia para tratar su enfermedad, pero que no estaba interno en ninguna clínica, según informó una fuente cercana al artista.



Asimismo, detalló que tanto su familia, su esposa Hailey Baldwin y el pastor de la iglesia a la que asiste están con él en todo momento.