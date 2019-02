Justin Bieber asegura que no tuvo relaciones íntimas con Hailey Baldwin hasta después de la boda   

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Justin Bieber y Hailey Baldwin sorprendieron a sus fans al aparecer juntos en la portada de la revista Vogue, pero no solo eso, también por sus reveladoras declaraciones en cuanto a su vida íntima con la ahora su esposa.



El canadiense empezó confirmando que, en efecto, se caso con la modelo en octubre, como muchos medios los afirmaron. De igual manera, indicó que él y su novia se abstuvieron de tener relaciones sexuales hasta llegar al altar, algo que para el intréprete de "Sorry" fue algo normal, pues llevaba más de un año sin tener sexo, apegado a sus ahora creencias religiosas.



"Dios no nos pide que no tengamos sexo por Él, Él quiere reglas y otras cosas. Él dice algo como ‘estoy tratando de protegerte del dolor y la pena’. Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces la gente tiene sexo porque no se sienten suficientes, porque carecen de autoestima", comenzó diciendo el cantante en la entrevista.

“Las mujeres hacen eso, los hombres hacen eso. Quiero dedicarme a Dios en esa forma porque realmente creo que es mejor para la condición de mi alma. Y creo que Dios me bendijo con Hailey como resultado. Hay ventajas. Te recompensan por un buen comportamiento”, continuó diciendo.

Bieber dijo en la entrevista que tras pasar 12 meses en celibato y se reencontrara con Baldwin en la ciudad de Nueva York, recordó cuánto la amaba y le pidió matrimonio.



"Estaba como ´recórcholis´, esto es lo que había estado buscando", aseguró el enamorado cantante.



La pareja lleva cinco meses de matrimonio, tiempo en el cual han tenido algunas diferencias que ya están tratando con un psicólogo.