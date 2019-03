Johnny Depp demanda a su exesposa, Amber Heard, por 50 millones de dólares

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La batalla legal que enfrentan los actores Johnny Depp y Amber Heard está lejos de acabar, o al menos eso parece luego que el famoso de Hollywood presentara una demanda de 50 millones de dólares contra su exesposa por difamación.



Según el documento presentado por el protagonista de "Piratas del Caribe", Heard habría inventado la historia sobre la agresión y él tendría varios testigos y vídeo de vigilancia para probarlo.



La acusación fue interpuesta tras que la actriz escribiera un testimonio sobre los abusos físicos y las represalias que sufrió a nivel laboral.



Entre los testigos de Depp contra su ex se encuentran cuatro empleados y un vecino que habrían declarado bajo juramento que la actriz no presenta ninguna lesión visible después del 21 de mayo de 2016, fecha en la que sostiene fue agredida.



Asimismo, asegura que se han revisado las cámaras de vigilancia del edificio en el que vivían en busca de pruebas ya que las declaraciones de los testigos y el relato de Heard no coinciden.



Además, señala que los policías que examinaron a la artista no apreciaron ninguna herida en ella. Todo esto llevaría al actor a demandarla por 50 millones de dólares por concepto de indemnización por haber elaborado una farsa para ganar notoriedad en su carrera.



De igual forma, Depp aseguró que Amber le fue infiel con el empresario Elon Musk cuando aún estaban casados.